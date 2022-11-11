11 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Сенаторы хотят расширить понятие "традиционные семейные ценности"

Сенаторы во главе с Еленой Мизулиной предлагают дополнить  Семейный кодекс определением понятия "традиционные семейные ценности". К таковым предлагается относить "не только союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта".

Авторы поправок указывают, что родительско-детские отношения являются иерархическими и в них "авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение", пишут "Ведомости".

Ранее стало известно, что правительство предлагает ужесточить правила усыновления и опеки. В частности, предлагается установить норму, что за один раз можно усыновить только одного ребенка.

Теги: сенаторы, семейные ценности, традиционные ценности



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