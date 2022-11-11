11 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении условия усыновления и опеки

Кабмин России внес в Госдуму проект закона, который ужесточает условия усыновления и опеки.

Документ подготовило министерство просвещения. Предполагается, что изменения коснутся Семейного кодекса, закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", Гражданского процессуального кодекса и закона "Об опеке и попечительстве". В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Правительство предложило ограничить число единовременно усыновляемых одним ребенком. Кабмин считает нужным проводить социально-психологическое обследование не только желающих стать приемными родителями, но и детей-сирот.

Органам опеки и попечительства предложено "сопровождать" опекунов и детей-сирот, а для контроля за условиями жизни и воспитанием детей под опекой кабмин хочет привлекать психологов, педагогов, юристов и других специалистов. Преимущественное право опеки и попечительства, согласно законопроекту, будет у бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего ребенка-сироты, а также у других родственников в случае установления предварительной опеки.

Для реализации инициативы потребуется около 803,7 млн руб. в год на проведение социально-психологических обследований, а также на сопровождение опекунов и детей-сирот, сообщают "Ведомости".

Теги: Госдума, усыновление, опека, дети



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