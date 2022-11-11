11 Ноября 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский не исключает возможность мирных переговоров с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский не исключает для себя возможность мирных переговоров с Москвой.

Об этом он сообщил в интервью CNN. "Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно будет готова к миру", — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что "пока не слышал подобных заявлений [о готовности на его условия] от Российской Федерации — ни от Путина, ни от кого бы то ни было". Президент Украины отметил, что ничего не слышал от российской стороны, кроме ультиматумов.

7 ноября Зеленский заявил, что Киев готов пойти на переговоры с Россией, но есть ряд условий. По его словам, это восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится.

Изменение позиции Зеленского о том, что переговоры с Россией невозможны при президенте Владимире Путине, напрямую связано с "подталкиванием" со стороны США.

Теги: Зеленский, Украина, спецоперация



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