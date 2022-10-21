В Ледовом городке Екатеринбурга вновь поставят живую ель

Ледовый городок в центре Екатеринбурга украсит живая 25-метровая ель. Подрядчика для строительства городка уже ищут на сайте госзакупок.

Иллюминация елки должна иметь не менее пяти цветов, а светящаяся звезда на макушке - диаметр не менее 1,2 м. Вокруг расположится шатер из гирлянд. Напомним, что темой Ледового городка в этом году станет 300-летие Екатеринбурга. В связи с этим, ледовые скульптуры должны отражать становление и развитие уральской столицы.

Традиционно на площади вырастет гигантская крепость. Для детей установят шесть горок в виде животных, а также фигуры зверей с гармошками, снеговика и главных символов Нового года - Деда Мороза и Снегурочку. Помимо этого, заказчик собирается установить светодиодную композицию с праздничной лентой "Екатеринбург, 1723 - 2023" и галерею световых арок с надписью "300 лет".

Итоги конкурса будут подведены 7 ноября. Начальная цена реализации проекта 26 млн 198 тыс. рублей.

Напомним, в Свердловской области и Екатеринбурге решили отказаться от корпоративов и дорогих артистов на Новый год для экономии средств. Вместо шумного празднования, деньги лучше направить на помощь семьям мобилизованных, считают власти региона.