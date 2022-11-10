Mazda Motor прекращает свою деятельность в России

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто", говорится в сообщении концерна.

"Соллерс", в свою очередь, сообщила, что выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Производство новых автомобилей на площадке начнется в 2023 году, передает РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Mazda Motor может прекратить свою детальность в РФ из-за сбоя в цепочке поставок, возникшие после начала специальной военной операции на Украине. Тогда Mazda приостановила поставки своей продукции на российский рынок.