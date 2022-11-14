14 Ноября 2022
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Экономика Дальневосточный ФО В России Приморский край
Фото:newsautomob.ru

"Мазда Соллерс" запустит новую производственную линию

Предприятие "Мазда Соллерс", которое находится во Владивостоке, после продажи компанией Mazda своей доли осталось привлекательным для инвесторов.

Как сообщает правительство Приморского края, запуск новой производственной линии намечен на второй квартал 2023 года.

"Мазда Соллерс" продолжает выплачивать сотрудникам заработную плату в полном объеме. Предприятие сохранило свою привлекательность для инвесторов и готовится запустить новую производственную линию уже во втором квартале 2023 года", - следует из сообщения.

Как сообщил заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко, что для успешного экономического будущего проекта есть объективные экономические предпосылки, в том числе выгодное расположение вблизи ключевых логистических точек и активный спрос на производимую продукцию.

Напомним, японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто".

Теги: Мазда, Mazda, автопром, автомобили



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