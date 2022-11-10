10 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха

Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на границе с Азербайджаном.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства страны отметил, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе, а сам Азербайджан отверг предложение направить в Нагорный Карабах наблюдательную миссию для выяснения этого вопроса. В Нагорном Карабахе есть армия обороны, что является серьезным препятствием для реализации политики геноцида. Армяне Нагорного Карабаха имеют армию только из-за опасности подвергнуться геноциду

"В ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение властей Нагорного Карабаха о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями, в результате чего Нагорному Карабаху может не понадобиться армия обороны такого масштаба", - цитирует ТАСС заявление Пашиняна, сделанное на заседании правительства.

Власти Армении внесли предложение по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны, предлагая вывести войска с восстановленной в 1991 г. границы, создав трехкилометровую демилитаризованную зону.

"Это предложение остается в силе, и вчера мы представили Азербайджану его обновленную версию", - сказал Пашинян.

Теги: Никол Пашинян, Армения, Азербайджан



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