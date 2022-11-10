Погибшего в ДТП Стремоусова похоронят в Симферополе
Заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе. Об этом сообщил его соратник.
"Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе ", - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, Стремоусов погиб 9 ноября в результате ДТП. Сообщалось, что еще два участника аварии пострадали.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в автоаварии врио главы Херсонской области орденом Мужества посмертно.