В Челябинске осудят воспитателя детсада, которая ударила ребенка, отказавшегося от еды

В Челябинске воспитатель детсада предстанет перед судом за жестокое обращение с ребенком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемая подошла к трехлетнему ребенку, который во время обеда отказывался от еды, стала силой его кормить, в после этого ударила его по лицу рукой.

Женщина причинила воспитаннику физическую боль и нравственные страдания, чем допустила жестокое обращение с несовершеннолетним.