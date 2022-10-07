Школа на серебре. В Екатеринбурге заложили монеты в основание первой школы в рамках концессионного соглашения

07 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Школа на серебре. В Екатеринбурге заложили монеты в основание первой школы в рамках концессионного соглашения

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Котельникова состоялась торжественная церемония закладки серебряных монет в основание новой школы №41. Это первый проект в Екатеринбурге, реализация которого основана на концессионном соглашении. В церемонии приняли участие глава города Алексей Орлов, министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, директор группы компаний "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев и управляющий Свердловским отделением ПАО Сбербанк Владислав Шиленко. Для церемонии специально подготовили монеты из технического серебра.

Серебряные монеты с надписями "Екатеринбург" и "Атом"(2022)|Фото: Накануне.RU

Заливка первого бетона в основание школы № 41 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня в Свердловской области мы обновляем инфраструктуру образовательных организаций. С городом было принято решение о необходимости сноса этого здания (старой школы №41). Сегодня да, наши дети терпят небольшие лишения и распределены по другим школам, педагоги работают в других школах, но знаете, у нас была возможность включиться в этот проект. Это серьезные обязательства и серьезные требования, но мы видим интерес города, предприятий, которые готовы протянуть руку поддержки. Сбербанк тоже сегодня на конкурсной основе предложил свою помощь. Наши дети придут в красивую современную школу", - сказал Биктуганов.

Алексей Орлов на церемонии заливки первого бетона в основание школы № 41 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Новшеством в работе девелоперов Екатеринбурга станет и то, что в рамках концессионного соглашения "Атомстройкомплекс", помимо строительства, еще 10 лет будет обслуживать всю инфраструктуру школы. Это, как считает министр образования, позволит все 10 лет сохранять учреждение в первозданном виде.

"Это действительно у нас первый опыт, и на мой взгляд это очень правильно - заявил Ананьев. - Часто мы закладываем в проекты очень интересные решения, а потом с эксплуатацией они не всегда готовы все выполнить, и все это приходится осваивать на ходу. А здесь, поскольку все в одних руках: и проектирование и строительство, и дальнейшая эксплуатация - мы очень надеемся что у нас все получится".

Заливка первого бетона в основание школы № 41 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Заливка первого бетона в основание школы № 41 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Сдать объект предполагается в ближайшие несколько лет. Четырехэтажное здание рассчитано на 925 мест, 400 из которых предназначены для учеников начальных классов. Школа будет оборудована по высочайшим стандартам: пищеблок, библиотека, мастерские, в которые входят слесарные, инструментальная и столярная. В учебном учреждении также предусмотрены актовый зал на 600 человек, а ученики начальных классов смогут провести время на продленке в игровых комнатах и спальнях. Общая стоимость, потраченная на возведение учебного заведения составила более 2,5 млрд рублей с софинансированием от государства и региона 50/50.

"Проведена действительно колоссальная работа по определению параметров этого концессионного соглашения, по привлечению федерального бюджета, потому что федерация активно участвует в финансирование этого проекта. Я абсолютно уверен, что с таким концессионером как "Атомстройкомплекс" эти работы будут выполнены качественно в срок. И буквально в течение пары лет мы получим долгожданную школу №41 - новую и с современным оборудованием", - рассказал Орлов.

Теги: Атомстройкомплекс, школа, Екатеринбурга, монета



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети