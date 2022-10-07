Школа на серебре. В Екатеринбурге заложили монеты в основание первой школы в рамках концессионного соглашения

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Котельникова состоялась торжественная церемония закладки серебряных монет в основание новой школы №41. Это первый проект в Екатеринбурге, реализация которого основана на концессионном соглашении. В церемонии приняли участие глава города Алексей Орлов, министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, директор группы компаний "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев и управляющий Свердловским отделением ПАО Сбербанк Владислав Шиленко. Для церемонии специально подготовили монеты из технического серебра.

"Сегодня в Свердловской области мы обновляем инфраструктуру образовательных организаций. С городом было принято решение о необходимости сноса этого здания (старой школы №41). Сегодня да, наши дети терпят небольшие лишения и распределены по другим школам, педагоги работают в других школах, но знаете, у нас была возможность включиться в этот проект. Это серьезные обязательства и серьезные требования, но мы видим интерес города, предприятий, которые готовы протянуть руку поддержки. Сбербанк тоже сегодня на конкурсной основе предложил свою помощь. Наши дети придут в красивую современную школу", - сказал Биктуганов.

Новшеством в работе девелоперов Екатеринбурга станет и то, что в рамках концессионного соглашения "Атомстройкомплекс", помимо строительства, еще 10 лет будет обслуживать всю инфраструктуру школы. Это, как считает министр образования, позволит все 10 лет сохранять учреждение в первозданном виде.

"Это действительно у нас первый опыт, и на мой взгляд это очень правильно - заявил Ананьев. - Часто мы закладываем в проекты очень интересные решения, а потом с эксплуатацией они не всегда готовы все выполнить, и все это приходится осваивать на ходу. А здесь, поскольку все в одних руках: и проектирование и строительство, и дальнейшая эксплуатация - мы очень надеемся что у нас все получится".

Сдать объект предполагается в ближайшие несколько лет. Четырехэтажное здание рассчитано на 925 мест, 400 из которых предназначены для учеников начальных классов. Школа будет оборудована по высочайшим стандартам: пищеблок, библиотека, мастерские, в которые входят слесарные, инструментальная и столярная. В учебном учреждении также предусмотрены актовый зал на 600 человек, а ученики начальных классов смогут провести время на продленке в игровых комнатах и спальнях. Общая стоимость, потраченная на возведение учебного заведения составила более 2,5 млрд рублей с софинансированием от государства и региона 50/50.

"Проведена действительно колоссальная работа по определению параметров этого концессионного соглашения, по привлечению федерального бюджета, потому что федерация активно участвует в финансирование этого проекта. Я абсолютно уверен, что с таким концессионером как "Атомстройкомплекс" эти работы будут выполнены качественно в срок. И буквально в течение пары лет мы получим долгожданную школу №41 - новую и с современным оборудованием", - рассказал Орлов.