Столица Самотлора формирует уникальные возможности новой локации для внутреннего туризма страны

Туристические маршруты россиян последние несколько лет претерпели просто кардинальные изменения. Словосочетание "внутренний туризм" стало для подавляющего большинства сограждан не чем-то отвлеченным, о чем говорят по телевизору чиновники, а самым, что ни на есть интересным вопросом. Уже этим летом россияне предпочли путешествовать по городам и весям Родины. Причины понятны.

А в связи с этим стало крайне актуально понимание: куда же можно поехать, чтобы отдых был и полезным, и интересным, и при этом комфортным с возможностями для всех членов семьи. И россияне уже не сосредотачивают свое внимание только на поисках пляжного варианта. Все больше формируется запрос на необычные для проведения отпуска локации, которые насыщены разнообразными возможностями для занятий спортом, семейного отдыха, экстремальными вариантами для молодежи и так далее.

В Нижневартовске над созданием туристической инфраструктуры работают системно уже несколько лет подряд. Отметим, что и в Югре развитием возможностей для туристической отрасли занимаются скрупулезно. В концепции развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выделены пять приоритетных туристских территорий, одной из которых является Нижневартовск – Нижневартовский район – Мегион – Лангепас.

"В концепции отмечены особенности территории, в том числе легендарное озеро Самотлор, развитая сеть средств размещения, пунктов общественного питания, объектов досуга и развлечений, музеев, спортивных сооружений. Кроме того, выделены такие значимые событийные мероприятия, как фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи", фестиваль уличных театров "Небесные кулисы", фестиваль "Барбекю Фест". Безусловно, Нижневартовск обладает туристическим потенциалом и может стать некоторым "центром притяжения" для туристов. Ведь любой путешественник может комфортно разместиться в городе и за время своего пребывания познакомиться не только с Нижневартовском, но и осуществить экскурсионные поездки на стойбища коренных малочисленных народов Севера, в близлежащие города", – отмечает в беседе с Накануне.RU Екатерина Кубанова, начальник отдела по развитию туризма и реализации социальных программ и проектов управления по социальной политике департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска.

"Невозможно оценивать туристический потенциал Нижневартовска отдельно от Югры. Нижневартовск - составная часть туристической привлекательности всего округа. Например, он хорошо смотрится в связке с Нижневартовским районом. Можно осмотреть столицу Самотлора с точки зрения истории нефтяной отрасли и становления самого города, а потом отправиться по маршруту вплоть до Приполярного Урала. Нижневартовск можно рассматривать как, скажем, точку притяжения для бизнес-туризма. Это направление у нас давно работает. Так что Нижневартовск – важная часть туристической отрасли Югры", - считает депутат думы города Нижневартовск, руководитель «Туристско-транспортной корпорации «Спутник» Василий Сочилин.

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова на одном из форумов, посвященных развитию туристической отрасли, отмечала, что перспективы этого направления в округе многообещающие.

"Есть масса людей, которые любят активный отдых, не сидят на печи и не пролеживают бока на море. Активные путешествия становятся сегодня все более привлекательными. Наряду с событийным туризмом, а в Югре это фестивали и спортивные мероприятия, у нас есть этнотуризм и в перспективе появится круизный туризм - это непаханое поле. Мы расположены в уникальном месте - на слиянии Оби и Иртыша, у нас все есть, нам нужно только заниматься туризмом, каждому на своем рабочем месте. Сегодня в сфере туризма Югры работают 120 компаний и 16,5 тысяч человек. Полагаю, что работы хватит всем, нужно сделать очень много. А Север туристов притягивает", - отметила Наталья Комарова.

Что касается столицы Самотлора, то она имеет безусловный ряд преимуществ, которые, конечно, способствуют развитию туристического направления. Нижневартовск – удобный город с точки зрения транспортной доступности. Здесь функционирует международный аэропорт им. В.И. Муравленко, куда ежедневно прибывают рейсы из Москвы, организовано прямое сообщение с Санкт-Петербургом, Тюменью, Ханты-Мансийском и другими городами страны.

Несмотря на то, что Нижневартовск является конечной станцией, развито железнодорожное сообщение. А жители Югры, а также Стрежевого и Тюмени могут приехать в Нижневартовск и на междугородних автобусах. Наконец, добраться можно и на собственном автомобиле.

Василий Сочилин, как погруженный в детали работы туристической отрасли бизнесмен, отмечает, что еще необходимо сделать в смысле транспортного комфорта: "Надо, в первую очередь, пересмотреть тарифы на билеты. Летом прилететь из Москвы в Нижневартовск стоит 20 тысяч в одну сторону и 35/39 тысяч туда/обратно. Остро также не хватает экскурсионного транспорта. В городе, конечно, есть большие автобусы. Основная их задача – вывоз на месторождения сотрудников нефтяных компаний, поэтому тарифы у них такие, что туризм их "не тянет".

При этом, депутат отмечает, что с инфраструктурой размещения в городе дела обстоят вполне достойно. Развита сеть гостиниц, ресторанов и кафе.

Работает два профессиональных театра, музеи, концертные залы, выставочные пространство и множество других привлекательных пространств для развития культурно-познавательного туризма.

Екатерина Кубанова подчеркивает: "Говоря о гостиницах города, стоит отметить и возможность выбора для туриста места размещения – от хостела до гостиницы с категорией 4 звезды. Одна из гостиниц города "Park Side Inn" в 2021 году стала лауреатом окружного конкурса "Лидеры туриндустрии Югры" в номинации "Лучшая гостиница (отель)". Кроме того, в городе реализуются комплексные проекты. Например, направленные на благоустройство города. Недавно открыта обновленная часть набережной реки Оби, которая, безусловно, станет одним из достопримечательных мест для прогулок гостей Нижневартовска. Стоит отметить также реализацию экологического проекта – многофункционального лесного комплекса "ЯГОМ", открытие которого запланировано на октябрь. Ярким проектом не только для отдыха, но и знакомства с культурой коренных малочисленных проектов является Этнодеревня в спортивно-оздоровительном комплексе "Радуга".

Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко недавно как раз побывал с рабочим визитом в комплексе «ЯГОМ». Здесь в 10 километрах от города в районе Нижневартовского ГПЗ продолжается обустройство многофункциональной экотропы, которая включает несколько зон для спортивного, культурного, научного и семейного отдыха. Глава города отметил, что при благоустройстве этой самобытной и уникальной рекреации вмешательство в природную среду было минимальное. В живописный лесной массив бережно встраивается научно-просветительская, спортивная, рекреационная, туристическая и развлекательная инфраструктура.

«Добавьте к этому километры прогулочных троп, лиственные и хвойные деревья возрастом свыше 100 лет. Уверен, после завершения всех работ «ЯГОМ» станет одним из самых притягательных пространств. Этот многофункциональный проект был одобрен на заседании общественного совета по вопросам инвестиционной и проектной деятельности при администрации города Нижневартовска в конце 2020 года. Мы видим, как преображается эта территория. Благодарю наших партнёров – компанию «СИБУР», ООО «НТГМ», ООО «Инновационные Технологии», ООО «АКСС», АО «Горэлектросеть» – за то, что помогают создавать для горожан такую красоту», – подчеркнул Дмитрий Кощенко.

Конечно, такая масштабная локация как "ЯГОМ" будет привлекательна не только для вартовчан, но и для всех, кто посетит Нижневартовск.

По данным начальника управления по природопользованию и экологии администрации города Олега Попенко, территория многофункционального лесного комплекса «ЯГОМ» (в переводе с языка коренных народов – «лес») составляет 30 гектаров. А в целом эта локация может включить в себя территорию еще пяти акваторий Комсомольского озера. В частности, экологическая тропа – это около пяти километров прогулочных трасс, спортивная зона (зимой обустройство лыжни), полоса препятствий, глэмпинг, детская площадка и другое. Сейчас сотрудники МБУ «Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска» устанавливают специальные сафари-тенты для отдыха выходного дня, чтобы создать места удобные и в холодное время года. На территории лесного комплекса предусмотрено даже место для палаточного лагеря.

Напомним, этот многофункциональный проект был одобрен на заседании общественного совета по вопросам инвестиционной и проектной деятельности при администрации города Нижневартовска в конце 2020 года. Проведение всего комплекса работ по созданию этого проекта запланировано на три года, завершить его планируют в 2023 году. После открытия комплекс будет занесен в перечень объектов внутреннего туризма, что, безусловно, открывает дополнительные возможности для Нижневартовска.

Финансирование реализации проектов в сфере туризма предусмотрено в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска". Средства направляются и некоммерческими организациями города в качестве субсидии на реализацию проектов. В частности, по созданию экспозиций (выставок) музеев и организации выездных выставок; по проведению мероприятий по оказанию туристско-информационных услуг; по проведению мероприятий, направленных на презентацию туристского потенциала города Нижневартовска; мероприятий по организации экскурсионных программ.

Например, летом этого года на средства субсидий была проведены выставка декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел "Город мастеров", выставка "Детство по-нижневартовски", впереди – организация экскурсионных программ, участие Нижневартовска в ежегодном туристском форуме "ЮграТур".

"Нижневартовск ежегодно принимает участие в туристском форуме "ЮграТур". К сожалению, в последние два года форум проходил в онлайн формате. Однако, в ноябре этого года специалисты туристской отрасли Югры встретятся в Ханты-Мансийске и представят на выставках туристический потенциал муниципальных образований. Откроем небольшой секрет – Нижневартовск планирует раскрыть потенциал к развитию событийного туризма и показать фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи", который неоднократно признавался одним из лучших событий на различных конкурсах в сфере туризме. Кроме того, в 2022 году в рамках работы Туристско-информационного центра создана группа Вконтакте "Путеводитель по Нижневартовску" (vk.com/visit_nv), где публикуются самые интересные новости о туризме в нашем городе", - рассказала Накануне.RU Екатерина Кубанова.

Что касается популяризации столицы Самотлора как туристического центра, то работа по этому направлению идет уже несколько лет подряд.

"На пиар-кампании Югра тратит значительные средства, Нижневартовск у людей на слуху. Но вот ценообразование путевки… Мы прошли его вместе с АТОР, но цена в итоге сильно конкурирует с глобальными предложениями, которые есть в стране. Например, тур на неделю по "Золотому кольцу" стоит столько же, сколько в Нижневартовск и район – на три дня", - отмечает Василий Сочилин.

И подчеркивает, что предстоит еще много работы по развитию нестандартного направления туристической привлекательности Нижневартовска как места нефтяной истории страны.

"Мой "крик души" – Самотлорское месторождение, которое, безусловно, поразит путешественника. С точки зрения преподнесения истории месторождения, информации о принципах добычи нефти и так далее, тут пока не хватает глобального брендирования с поддержкой инфраструктурных объектов, ресурсов, которые можно показать туристу. На само месторождение нужен пропуск, не всем туда можно попасть, хотя там есть просто шикарный объект – монумент Первой скважины Самотлора. Раньше у нас была в городе была школа буровых кадров с полигоном. Там стояли настоящая буровая вышка, весь технологический транспорт, обеспечивающий добычу, обслуживание скважин. Можно было все это потрогать руками. Был показательный сварочный цех, где туристы могли сделать шов на трубе. Это все хорошо можно преподнести туристам. А в подарок можно было бы вручить, например, колбу с нефтью. Сейчас полигон, к сожалению, демонтирован. Если бы Нижневартовск получил объект, который популяризировал бы профессию, занимался бы профориентацией молодежи и был доступен туристам, мы имели бы целый пласт социального развития. Над этим предстоит работать. Было бы великолепно привлечь круизные суда. Но это уже проблема, которую надо решать на уровне страны", - отмечает Василий Сочилин.

При этом, он подчеркивает, что муниципалитет все более детально разворачивает работу по формированию туристической отрасли в городе как серьезного экономического кластера

"Есть различные окружные и городские программы развития туризма, они сформированы под эгидой управления туризма Ханты-Мансийского автономного округа. Есть серьезная поддержка малого и среднего бизнеса. Внедрены сертификаты на путешествия по Югре. Если не ошибаюсь, в этом году роздано 5,3 тысяч таких сертификатов и школьники пятого – девятого классов смогут посетить экскурсионные маршруты Югры. Есть окружные и городские гранты. Мер поддержки достаточно, вполне можно жить и развиваться. Мне кажется, надо работать над "легендированием" Самотлора, обеспечением туристической привлекательностью. На это турпоток отреагирует. Правда, как только это произойдет, станет ясно, что показ ограничен. Нефтяников можно понять – всех на месторождение пустить нельзя, речь идет о стратегическом объекте. Приехать в Нижневартовск и вдохнуть воздух места, где зарождается нефтяная промышленность страны - это, думаю, очень многих людей замотивирует. Мы вполне можем сформировать предложение как туристическое приключение, совмещенное с этнографией. Нижневартовск очень удачно для этого подходит – максимум в трех часах езды от города есть настоящее хантыйское стойбище, где своей жизнью живут представители КМНС", - поясняет Василий Сочилин.

Если говорить об этнографической составляющей, то в Нижневартовске уже имеются уникальные возможности погрузиться в мир северных народов. В Нижневартовске создана этнодеревня на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга».

Этнодеревня - это реконструкция стойбища народов ханты. Здесь представлены: летний и зимний чумы, хлебная печь, инвентарь для охоты и рыбалки, инфраструктура для национальных спортивных забав, воспроизведено полное убранство жилищ. Кстати, реализовать проект удалось благодаря участию в региональном конкурсе инициативного бюджетирования.

А с 2022 года здесь открылись дополнительные услуги для посетителей - возможность познакомиться с объектами экскурсионной площадки при помощи аудиогида. Аудиогиды – переносные устройства с заранее записанной аудиоэкскурсией. Планируется, что аудиоэкскурсия будет на трех языках: русском, английском и хантыйском. В дальнейшем количество языков может быть увеличено по мере необходимости. Сейчас ведется работа над содержательной частью будущей экскурсии. Информационную составляющую помогает создавать родовая община «Хунзи».

«Этот проект реализуется при поддержке ПАО «НК «Роснефть», которое выделило денежные средства в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Югры. Этнодеревня стала жемчужиной нашего комплекса и вызывает интерес у школьников, иностранце, туристов. Использование аудиогида позволит знакомиться с бытом и обычаями коренных народов Севера в любое удобное время», - отметила директор МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр» Людмила Козлова.

Рассказать обо всех точках притяжения для туристов, которые уже есть и продолжают формироваться в столице Самотлора - задача точно не посильная для одной публикации.

Важно, наверное, отметить иное - в Нижневартовске над формированием, продвижением и брендированием туристических возможностей работают все три самых важных актора: городская власть в постоянном взаимодействии и при поддержке округа, бизнес- сообщество и активная общественность города. А это значит, что перспективы появления на карте страны своеобразной "туристической мекки" с неповторимым колоритом синергии нефтяной истории и северной этнографии вполне реальны.