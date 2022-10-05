В Кремле рассматривают кандидатов на посты руководителей новых регионов

В Кремле ведется обсуждение кандидатуры на посты руководителей территорий, которые были присоединены к России.

Как сообщил собеседник "Ведомостей" в Аппарате президента, "определение конфигурации политических процессов на территориях – это вопрос ближайшего времени, но пока определенности нет". Также обсуждается необходимость оставить нынешних руководителей. Всех четверых могут оставить на постах, поскольку на территориях "очень сложная ситуация": нужно, чтобы ими управляли те, "кто все понимает на месте и у кого есть должные связи".

Председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников говорил, что в Совет Федерации от ДНР и ЛНР войдут по два представителя. От Запорожской и Херсонской областей пока войдут по одному сенатору (от глав регионов), говорил Крашенинников, а парламенты субъектов назначат их после формирования в 2023 г.

По данным издания, в случае замены кого-то из нынешних руководителей они могут пойти в Совет Федерации.

Напомним, на Западе подсчитали процент новых российских территорий, которые контролируются Россией.