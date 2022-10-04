Названы сроки окончания оформления вхождения в состав России новых регионов

Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов федерации займет несколько дней, ее планируется завершить на текущей неделе.

"Оформление конституционного статуса новых субъектов займет еще несколько дней. Работу планируется завершить на текущей неделе. Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны. После этого они будут опубликованы, вступят в силу и все юридические процедуры будут завершены", - сказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.

Договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент Владимир Путин подписал 30 сентября.