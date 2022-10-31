Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства пожара в доходном доме Фокина в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по информации об уничтожении доходного дома Фокина в Санкт-Петербурге, имеющего охранный статус. Пожар в историческом здании 1833 года постройки произошел ночью 31 октября.

Согласно информации, опубликованной в официальном телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации, Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой выяснить обстоятельства случившегося и представить соответствующий доклад.

Как сообщают СМИ, в доходном доме Фокина на Мясной улице в Петербурге, построенном в 1833 году и признанном аварийным, неоднократно происходили возгорания, несмотря на охранный статус. Градозащитники предполагают, что череда пожаров приведет к разрушению постройки и позволит признать дом непригодным для реставрации.

Пожары в заброшенных исторических зданиях уже давно не редкость для Северной столицы. Причиной частых возгораний нередко становится активность бомжей, подростков и маргиналов, без труда проникающих внутрь строений. Это стало следствием недостаточных мер со стороны городских властей по обеспечению безопасности и сохранности построек, имеющих историческое и культурное значение.

Подобные инциденты постепенно приводят к разрушению зданий, позволяя впоследствии признать их неподлежащими реставрации и отдать под снос. СМИ писали, что такой сценарий выгоден представителям строительного бизнеса, которым проще снести историческое здание и построить на его месте новое, чем заниматься восстановительными работами архитектурных памятников.

На фоне этого градозащитники неоднократно обращали внимание, что чиновники профильных комитетов Смольного фактически содействуют девелоперам в передаче таких объектов под демонтаж, способствуя тем самым уничтожению исторического облика Северной столицы. По некоторой информации, ситуация особенно обострилась после прихода на должность губернатора Александра Беглова, при котором в Петербурге укрепило свои позиции так называемое «градостроительное лобби».