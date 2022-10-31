Свердловских военных, отправленных на спецоперацию без подготовки, возвращают обратно

Мобилизованных жителей Свердловской области, которых направили на территорию проведения спецоперации без должной подготовки, стали возвращать обратно. Об этом написал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

"Тех, кого отправили из 32 городка без подготовки, начинают возвращать для боевого слаживания и подготовки. Передаём списки в органы военного командования тех, кто не вошел в список 86. Список пополняется. Ситуация с мобилизованными, надеюсь, стабилизируется", - написал депутат.

Он также добавил, что планирует ездить по округу для встречи с женами и матерями мобилизованных. У них Иванов спросит о беспокоящих проблемах, а также чем муниципалитеты и регион может помочь. Общаться парламентарий будет и с самими мобилизованными - в среду он снова посетит Елань с гуманитарной помощью.

"Везем пилы, бензопилы, спальники, флиски. Пообщаемся с ребятами. Проконтролируем, что с выплатами, отправкой домой неправильно мобилизованных. Уточним, как еще можем помочь Елани. В общем, работаем", - написал Иванов.

Напомним, недавно из учебного центра для мобилизованных в Елани вернули домой сотни мужчин. Как заявлял депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, "все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов". По его данным, 400 человек вернули по медицинским показаниям, а еще 300 "завернули" по документам, как неправомерно мобилизованных.