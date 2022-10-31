Свердловских военных, отправленных на спецоперацию без подготовки, возвращают обратно

31 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу объявил об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика
Фото: Накануне.RU

Свердловских военных, отправленных на спецоперацию без подготовки, возвращают обратно

Мобилизованных жителей Свердловской области, которых направили на территорию проведения спецоперации без должной подготовки, стали возвращать обратно. Об этом написал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

"Тех, кого отправили из 32 городка без подготовки, начинают возвращать для боевого слаживания и подготовки. Передаём списки в органы военного командования тех, кто не вошел в список 86. Список пополняется. Ситуация с мобилизованными, надеюсь, стабилизируется", - написал депутат.

Он также добавил, что планирует ездить по округу для встречи с женами и матерями мобилизованных. У них Иванов спросит о беспокоящих проблемах, а также чем муниципалитеты и регион может помочь. Общаться парламентарий будет и с самими мобилизованными - в среду он снова посетит Елань с гуманитарной помощью.

"Везем пилы, бензопилы, спальники, флиски. Пообщаемся с ребятами. Проконтролируем, что с выплатами, отправкой домой неправильно мобилизованных. Уточним, как еще можем помочь Елани. В общем, работаем", - написал Иванов.

Напомним, недавно из учебного центра для мобилизованных в Елани вернули домой сотни мужчин. Как заявлял депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, "все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов". По его данным, 400 человек вернули по медицинским показаниям, а еще 300 "завернули" по документам, как неправомерно мобилизованных.

Теги: мобилизация, подготовка, спецоперация, военный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети