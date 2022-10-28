28 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В зону СВО направили 86 неподготовленных свердловчан

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил о 86 мобилизованных жителях региона, которые отправились в зону СВО без "вразумительной боевой подготовки". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, первыми тревогу забили матери и жены мобилизованных, которых увезли в 32 военный городок в Екатеринбурге, а после без подготовки уже направили в Ростовскую область и далее в зону проведения СВО. Эти факты, как заявил Иванов, подтверждаются.

В связи с этим депутат обратился с министру обороны Сергею Шойгу с просьбой разобраться в ситуации и принять меры для пресечения подобных случаев в будущем.

"Ситуация неприемлемая. Какую пользу принесет необученный парень, например, на блокпосту рядом с Донецком? Наверное, минимальную. К письму приложил список из 86 фамилий мобилизованных из Свердловской области. Там есть и взрослые мужчины за сорок, а есть и совсем молодые парни. Все они практически без подготовки отправлены в зону СВО. По моему мнению, необходимо оперативно организовать обучение мобилизованных на полигонах для более качественного выполнения поставленных задач", - рассказал Иванов.

Напомним, недавно из учебного центра для мобилизованных в Елани вернули домой сотни мужчин. Как заявлял депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, "все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов". По его данным, 400 человек вернули по медицинским показаниям, а еще 300 "завернули" по документам, как неправомерно мобилизованных.

Теги: Иванов, СВО, Минобороны, мобилизация



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