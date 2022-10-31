31 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Пожароопасный сезон в Свердловской области завершился

В Свердловской области официально завершен пожароопасный сезон. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
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Соответствующий приказ издан областным министерством природных ресурсов и экологии. По сравнению с прошлым годом площадь, пройденная огнем, сократилась в четыре раза, а количество природных пожаров – почти в два раза. Как отметил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, в этом году на землях лесного фонда ликвидировано 627 пожаров на общей площади в 13,8 тысячи гектаров. "Пики горимости" пришлись на июль и август.

"Благодаря оперативной работе специалистов Уральской базы авиационной охраны лесов и работников лесничеств, более 76% всех возгораний удавалось ликвидировать в первые сутки. Причиной большинства природных пожаров, как и в прошлые годы, становился человеческий фактор", - заявил Кузнецов.

После завершения пожароопасного сезона, который продлился шесть с половиной месяцев, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства и диспетчерские пункты наземных участков переходят на режим работы без круглосуточных дежурств. Лесопожарная техника Уральской базы авиационной охраны лесов зимой пройдет техобслуживание, а в случае необходимости – ремонт. Также лесничества начинают подготовку к сезону 2023 года.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был отменен особый противопожарный режим, введенный в конце лета.

Теги: леса, пожары, сезон



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