В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим, введенный в конце лета

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим, введенный в уральской столице в конце августа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он подписал соответствующее постановление. По данным специалистов комитета административных органов мэрии столицы Урала, всего с 24 августа в Екатеринбурге было зарегистрировано 50 природных пожаров на общей площади около 107 гектаров. За аналогичный период прошлого года на территории города произошло 112 природных возгораний на площади более 438 гектаров.

Как добавили в мэрии, по статистике, в 60% случаев причиной возникновения пожаров стал человеческий фактор.

Напомним, что в августе кроме Екатеринбурга особый противопожарный режим был введен еще в 29 свердловских муниципалитетах.