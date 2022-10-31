Из-за похолодания украинцев ждут новые отключения электроэнергии

Из-за грядущего похолодания и неизбежного увеличения потребления электроэнергии украинцев ждут новые отключения света. Об этом предупредил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

С сегодняшнего дня компания вводит плановые графики отключений, которые передадут местным властям. Их планируется сделать более предсказуемыми, но это будет возможно только в том случае, если российские удары по объектам энергетической инфраструктуры не будут повторяться.

Накануне в Минэнерго посетовали, что Россия не соблюдает никаких графиков при ударах по энергообъектам режима.

"Под Киевом есть станция, которая в седьмой раз подверглась разрушениям в результате обстрела. И люди, которые ее восстанавливают, - это люди, которые работают, понимая, что они не знают, прилетит или не прилетит. Потому что эта подстанция, она питает Киев. И когда мы жалуемся, что [отключают] не по графикам, то стреляют тоже не по графикам", – сказала советник министра энергетики Лана Зеркаль.

Она призвал быть готовым к тому, что зимой может не быть света и тепла.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту. После этого практически во всех регионах Украины начались периодические отключения электричества. По оценкам режима, повреждено около трети генерирующих мощностей. Согласно прогнозу Нацбанка Украины, инфляция "сырых продуктов" в дальнейшем будет ускоряться и превысит 50% в следующие два квартала из-за дорогостоящих энергоносителей.