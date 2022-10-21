Арестович призвал украинцев готовиться к отсутствию света, воды и отопления

Жители Украины могут оказаться в ситуации, когда неделями, а то и месяцами не будет воды, света и отопления. Об этом заявил советник украинского президента и главный военный спикер режима Алексей Арестович.

Читайте также: Киев объявил день тотальной экономии электроэнергии

Он отметил, что около 30% ТЭЦ или энергогенерирующих объектов были поражены. На их восстановление уйдет немалое время. Сейчас около 1800 населенных пунктов отключены от воды, света и тепла. Так что всем остальным украинцам стоит приготовиться.

"Но мы посидим без воды, без света и без тепла. Мы умеем справляться и выживать", — уверен он.

Также Арестович рассчитывает, что Зеленскому повезет, потому что он "очень везучий".

"Сколько ему непророчили страшных зим, я думаю, что и нынешняя зима будет в основном +5...+7. У нас еще основная масса людей помнит 90-е и знают, как выживать вообще при нулевых батареях. Ну померзнем, посидим водичку поносим в ведрах из бюветов, и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее, попрячемся в убежище от ракет", - подбодрил чиновник.

Ранее Киев анонсировал температуру в домах зимой 16 градусов. Сейчас режим озабочен вопросом максимальной экономии электроэнергии. Так, населению уже объявили, что будут начаты веерные отключения, если добровольное снижение потребления электроэнергии будет меньше 20%. Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, первые результаты добровольного сокращения дали около 10% экономии, но призывы не везде работают, особенно в западных областях. И если люди не пойдут на большое сокращение сами, свет им начнут отключать.

При этом отключения и так происходят. А в ряде городов начался поиск нарушителей. Например, в каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы по выявлению нарушителей режима экономии электроэнергии, сообщил мэр города Александр Вилкул. В состав групп входят работники силовых структур. Уже были отключены 17 объектов-нарушителей. Уличное освещение, движение городского электротранспорта, освещение разных объектов и учреждений уменьшено наполовину, но этого мало.

Во многих городах уменьшено количество курсирующих троллейбусов, трамваев, в Харькове реже стало ходить метро, остановлены эскалаторы, предприятия в регионах периодически отключают от энергоснабжения.

Для помощи населению власти создали государственный интернет-магазин по продаже дров для населения "ДроваЄ" ("Дрова есть"). Лесхозы уже принимают онлайн-заказы от граждан. В правительстве говорят, что теперь в несколько кликов каждый может купить себе дрова на зиму, да еще и с доставкой на дом.

"Правительство делает все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом. Премьер-министр поставил четкие задачи по устойчивому прохождению осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах", - сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Украинские телегам-каналы пишут, что Арестовичу поручают тестировать общественное мнение на неудобные темы. По результатам будет принято решение, стоит ли их озвучивать Зеленскому, который не хочет прикасаться к темам, которые могут снизить его рейтинг. Потому что зима будет очень тяжелая, даже если она будет достаточно теплой.