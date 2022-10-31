31 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

В Госдуме обсуждают этичность заявлений коммунистки Нины Останиной

Этичность поведения главы комитета Госдумы по делам семьи Нины Останиной от КПРФ оказалась в центре кулуарной дискуссии.

Это произошло после того, как она от своего имени объявила о ряде решений, якобы принятых Минобороны РФ. Позиции Останиной как председателя комитета пошатнулись. Во всяком случае, вопрос о соответствии ее должности может поднять руководство Госдумы после того, как "Останина некорректно поступила с заместителем министра обороны Николаем Панковым".

26 октября она сообщила в Telegram о якобы достигнутой с Панковым договоренности насчет ряда льгот – в частности, по освобождению от частичной мобилизации отцов двоих детей, жены которых находятся на 22-й неделе беременности.

"Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было", – заявил в тот же день Панков. Пост Останиной был скорректирован. Теперь в нем говорится, что она говорила с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым ("Единая Россия") и именно с его слов она знает информацию от Панкова, "что в директиву Генштаба об отсрочках от мобилизации внесены дополнительные разъяснения по отцам детей-инвалидов и отцам двух детей, у которых жена на 22-й неделе беременности".

При этом депутат раскритиковала замминистра обороны за то, что он "обещал связаться" с ней, но не выходит на связь, чтобы обсудить, "приняты ли эти поправки" в документы Генштаба.Картаполов подчеркивает, что Останина – член фракции КПРФ: "Нам ее воспитывать неправильно. За нее отвечают ее руководители, в том числе Геннадий Андреевич Зюганов". При этом депутат посоветовал не заниматься в таких случаях "самопиаром", сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, глава комитета Госдумы по делам семьи и женщин Нина Останина сообщила, что разговаривала днем с Панковым и он, якобы, заверил, что Генштаб внесет поправки в свои "директивы", согласно которым не будут призывать в рамках мобилизации отцов детей-инвалидов и многодетных отцов. При этом Панков, якобы, попросил депутатов не настаивать на внесении соответствующих поправок в закон о мобилизации.

Теги: Госдума, депутаты, Останина, мобилизация



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Ранее 26.10.2022 16:39 Мск Конфуз: замминистра обороны Панков не разговаривал с депутатом Останиной


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