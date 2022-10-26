Минобороны пообещало не призывать отцов детей-инвалидов и многодетных отцов - Останина

Глава комитета Госдумы по делам семьи и женщин Нина Останина сообщила, что Минобороны России согласилось "внести поправки в директивы", и теперь отцы детей-инвалидов, а также отцы троих детей (или двух плюс беременная жена на сроке более 22 недель) не будут призываться в рамках мобилизации.

"Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности – приняты!" – сообщила Останина.

Она уточнила, что отцы детей-инвалидов не будут мобилизовываться вне зависимости от количества детей в семье.

"Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон "О мобилизации", поскольку директива действует до окончания СВО. Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава комитета Госдумы по обороне уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО", - заявила Останина.

Стоит отметить, что в закон о мобилизации, подписанный президентом России, вносилась только одна поправка – она касалась отсрочки для студентов. Все остальные "отсрочки" имеют вид договоренностей, "директив", но в законе не зафиксированы. Ряд юристов и военкоматов считает, что раз отсрочки не прописаны в законе – они не имеют юридической силы и решение остается за Минобороны. Например, неоднократно призывались многодетные отцы и попадающие под бронь (она, к слову, в законе тоже не прописана) сотрудники IT-компаний.