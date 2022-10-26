Конфуз: замминистра обороны Панков не разговаривал с депутатом Останиной

Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что не разговаривал с депутатом Госдумы Ниной Останиной "ни сегодня, ни вчера", передает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по делам семьи и женщин Нина Останина сегодня сообщила, что разговаривала днем с Панковым и он, якобы, заверил, что Генштаб внесет поправки в свои "директивы", согласно которым не будут призывать в рамках мобилизации отцов детей-инвалидов и многодетных отцов. При этом Панков, якобы, попросил депутатов не настаивать на внесении соответствующих поправок в закон о мобилизации.

"Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности – приняты!" – сообщила Останина.

Стоит отметить, что никакие "директивы" не имеют юридической силы – отсрочки предоставляются только по указу, подписанному главой государства. По крайней мере, на это неоднократно ссылались военкоматы в регионах, игнорируя публично обещанные отсрочки по самым разным основаниям.