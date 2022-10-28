Медведев назвал "дегенератами" представителей польского МИДа

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал представителей польского МИДа, требующих репараций от России "дегенератами", передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, он отметил, что Россия в ответ может предъявить Польше счет за все, что сделал для нее Советский Союз.

"На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации "военных потерь", можно реагировать двояко. Либо подготовить им счет "за все", что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала", - отреагировал Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что Варшава намерена посчитать и потребовать от Москвы возмещения ущерба и военных потерь, понесенных от действий СССР в годы Второй мировой войны.

15 сентября польский Сейм принял резолюцию с требованием репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны. При этом в резолюцию внесли важную поправку о том, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации".

Ущерб, нанесенный Германий, Польша оценивает его в 6,2 трлн злотых, или 1,3 трлн долларов. Канцлер Германии Олаф Шольц отверг это требование, заявив, что ранее этот вопрос уже был решен.