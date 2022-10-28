Следователи проверяют тюменскую школу, в которой отравились дети

В Тюмени следователи проводят проверку информации о вспышке гастроэнтерита в корпусе №1 средней общеобразовательной школы №5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.