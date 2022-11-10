Из-за отравления учеников в тюменской школе возбудили уголовное дело

В Тюмени возбудили уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции в школе №5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

"В ходе проверки на пищеблоке школы и в деятельности организатора питания - АО "КШП "Центральный" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, повлекшие распространение кишечной инфекции среди обучающихся. Прокуратура округа направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ", - говорится в сообщении.



Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.