Из-за отравления учеников в тюменской школе возбудили уголовное дело
В Тюмени возбудили уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции в школе №5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Дело возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".
"В ходе проверки на пищеблоке школы и в деятельности организатора питания - АО "КШП "Центральный" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, повлекшие распространение кишечной инфекции среди обучающихся. Прокуратура округа направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.