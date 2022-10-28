Добыча угля приостановлена на шахте "Юбилейная" в Кузбассе после пожара

Добыча угля приостановлена на шахте "Юбилейная" в Кемеровской области, где в ночь на пятницу произошло возгорание.

Эвакуированы более 100 горняков, пострадавших нет.

Возгорание было оперативно ликвидировано силами вспомогательной горноспасательной команды шахты. Работает комиссия, сообщили Regnum в минуглепроме Кузбасса.

Шахта "Юбилейная" расположена в Новокузнецке, входит в холдинг "Топпром".

В прошлом году в конвейерном штреке угольного предприятия шахты "Юбилейная" обрушилась порода. В штреке находилось 98 рабочих, 97 были выведены на поверхность, один погиб.