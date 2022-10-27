Избить полицейского на Урале мог другой сотрудник МВД

Инцидентом с возможным избиением полицейского на глазах у его коллег в уральском городе Асбест заинтересовался Следственный комитет.

Напомним, видеозапись случившегося появилась в социальных сетях и Telegram-каналах. Действие, предположительно, происходит в отделе полиции: на кадрах неизвестный молодой человек подходит к сотруднику в форме и начинает что-то с ним выяснять, а затем дело доходит до драки. При этом коллеги полицейского смотрят на происходящее и вмешиваются в ситуацию далеко не сразу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сейчас информация о применении насилия к сотруднику полиции проверяется.

"В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента, для чего принимаются меры к установлению и опросу участников и очевидцев конфликта. В том числе, проверяется информация о том, что напавшим на полицейского мог быть другой сотрудник МВД", - отметили в СК.

Там добавили, что по итогам проверки данному происшествию будет дана объективная правовая оценка.

Ранее в свердловском ГУ МВД заявили, что также намерены разобраться в произошедшем.