27 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В уральском городе полицейского могли избить на глазах у его коллег

В уральском городе Асбест на полицейского могли напасть и избить прямо на глазах у его коллег. В МВД намерены разобраться в произошедшем.
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Видеозапись случившегося появилась в социальных сетях и Telegram-каналах. Действие, предположительно, происходит в отделе полиции. На кадрах неизвестный молодой человек подходит к сотруднику в форме и начинает что-то с ним выяснять, а затем дело доходит до драки. При этом коллеги полицейского смотрят на происходящее и далеко не сразу вмешиваются в ситуацию.

Вот как этот инцидент Накануне.RU прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Размещенные в сети интернет сведения переданы для проведения проверочных мероприятий сотрудникам полиции из подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД. В случае подтверждения противоправной деятельности должностных лиц территориального ОВД будут приняты соответствующие меры реагирования. А если это окажется откровенной провокацией или информационной уткой, как часто бывает в последнее время, то в роли привлеченных к ответственности могут оказаться те, кто вводит общественность в заблуждение и распространяет так называемые фейки",- отметил полковник Горелых.

По его словам, детальное разбирательство уже началось. Об его итогах официальный представитель МВД пообещал обязательно проинформировать общественность.

Теги: полиция, избили, Асбест, проверка



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