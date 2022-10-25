25 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский экс-полицейский получил 9 лет "строгача" за закладку наркотика

Суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему сотруднику полиции. Экс-силовика признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотика и превышении полномочий.
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Напомним, инцидент произошел в декабре прошлого года. По версии следствия, старший оперуполномоченный отдела полиции №3 незаконно разместил наркотик – так называемую "закладку" – у одного из домов по улице Сыромолотова в уральской столице. Как было установлено, сделал он это для того, чтобы задержать с поличным участника незаконного оборота наркотиков. Однако в итоге силовик попался сам и был заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, таким образом страж порядка хотел искусственно завысить статистические показатели своей работы. Кировский районный суд Екатеринбурга по совокупности преступлений назначил ему девять лет лишения свободы. Отбывать срок теперь уже бывшему полицейскому предстоит в колонии строгого режима.

Вот как приговор экс-силовику прокомментировал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

"Оперуполномоченный был задержан и изобличен в ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД. Должностное лицо сразу отстранили от исполнения служебных обязанностей. Собранные по данному факту материалы сыщики УСБ направили в Следственный комитет для рассмотрения и принятия процессуального решения, где по материалам ОВД возбудили уголовное дело и довели его до логического завершения.

Подозреваемого по итогам проведенной служебной проверки уволили по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника полиции. Кроме того, дана принципиальная оценка за допущенное ЧП и за просчеты в профилактической работе с личным составом непосредственному руководителю осужденного – он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, после чего вскоре также покинул ряды системы МВД", - отметил полковник Горелых.

Теги: полиция, закладка, наркотик, суд, приговор, Екатеринбург



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