В Екатеринбурге будущим строителям провели экскурсию по значимым для развития города объектам

В Екатеринбурге ученики старших классов, планирующие поступать в вузы и колледжи на строительные специальности, посетили экскурсию по значимым для развития города объектам, построенным и реконструированным в XXI веке. Экскурсию организовала компания "Атомстройкомплекс" в рамках реализации проекта "Профессионалитет" госпрограммы "Развитие образования".

Девелопер одним из первых поддержал создание в регионе образовательно-индустриального кластера по подготовке профессиональных кадров для строительной сферы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве представители власти, общества, бизнеса и учебных организаций подписали в августе текущего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", в ходе экскурсии старшеклассникам рассказали о самых сложных и интересных задачах, которые были решены строителями и проектировщиками в ходе работы над такими известными зданиями города, как ТЮЗ, Храм-на-Крови, Камерный театр, дом Севастьянова, Эрмитаж-Урал и другие. Ребята узнали о том, как появление новых зданий меняет жизнь горожан и способствует развитию экономики.

Дом Севастьянова

"Более 27 лет наш коллектив работает в Екатеринбурге, сосредотачивая на его всестороннем развитии свои усилия, знания и компетенции. Наш экскурсионный маршрут для старшеклассников призван не только пополнить их копилку знаний о родном городе, но и зародить интерес к строительному делу. Красивые и современные дома, возле которых стремятся сделать памятные фотографии жители и гости, тротуары с качественным покрытием и благоустроенные скверы – все это плоды труда людей, влюбленных в свое дело.

Работать в такой крупной и авторитетной строительной компании, как наша, – значит созидать, видеть результаты своего труда, гордиться ими. И, конечно, у нас есть все условия для профессионального и личностного роста, стабильная и конкурентная зарплата, возможность решить квартирный вопрос по корпоративной жилищной программе. Кроме того, мы организуем массу содержательных мероприятий для досуга, которые сплачивают многотысячный коллектив. Рада за детей, которые выберут строительную отрасль делом своей жизни", - рассказала директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Здание ТЮЗа

Помимо экскурсий по центру Екатеринбурга, девелопер организовал для будущих строителей посещение строительной площадки. Так, недавно на строительстве ЖК "NOVA Park" побывали первокурсники-отделочники Уральского колледжа технологий и предпринимательства.

Напомним, подготовка студентов строительных специальностей в рамках проекта "Профессионалитет" стартует в 2023 году. Количество обучающихся в первый год составит 750 человек, всего за три года обучение пройдут 1 тыс. 950 человек. Также в рамках данного проекта в ряде школ Екатеринбурга будут открыты тематические строительные классы.