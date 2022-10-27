27 Октября 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
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Иностранные наемники и боевики "Кракена" пытались прорвать оборону в районе Сватово

Наемники так называемого иностранного легиона и подразделения националистического формирования "Кракен" несколько раз попытались прорвать оборону союзных сил в районе Сватово. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.

По его словам, 26 и 27 октября иностранные наемники и бойцы "Кракена" предпринимали попытки прорыва вглубь позиций в районе Сватово по трем направлениям.

Также Киселев отметил, что группа иностранных наемников из Албании, Польши и Румынии попыталась прорвать оборону в районе Лозовой.

Ранее в ЛНР сообщали, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную. Киселев отмечал, что оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму".

Теги: наемники, кракен, сватово



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