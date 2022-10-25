25 Октября 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ЛНР заявили, что российская армия нанесла сокрушительный удар по ВСУ, прорывавшимся в Кременную

Российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную. Об этом сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.

"В результате более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен", — сказал Киселев.

По его словам, несмотря на потери, ВСУ не оставит попыток прорвать оборону в этом направлении.

При этом Киселев отметил, что оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму", российские военные показывают там пример героизма.

Напомним, в начале октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытаются организовать наступление в районе города Кременная в ЛНР.

Как заявлял офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, идут регулярные обстрелы Кременной, ставшей сегодня вновь прифронтовым городом.

Теги: всу, кременная, лнр



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