Высокотехнологичное медоборудование, позволяющее контролировать состояние новорожденных, закупил Фонд святой Екатерины для специализированной клиники

С сегодняшнего дня врачи Уральского НИИ охраны материнства и младенчества начнут делать скрининг врожденных пороков сердца, состояния крови и других показателей уже на первые сутки жизни ребенка. Более трех миллионов рублей на закупку высококачественного оборудования для медицинского учреждения выделил Фонд святой Екатерины.

Неонатальные мультипараметровые мониторы созданы на основе высокочувствительной технологии — пульсопометрии Massimo Set, а вся информация о состоянии новорожденного мгновенно передается на монитор. И если предшественник нового аппарата показывал только давление ребенка, то сейчас одновременно выводится информация о скрининге сердца маленького пациента, о насыщении крови кислородом, частоте дыхания, давлении и температуре. При изменениях показаний аппарат подает сигнал для медицинского персонала.

Новое высокоэффективное медицинское оборудование будет работать в круглосуточном режиме.

«Через отделение патологии новорожденных и недоношенных детей за год проходит от 650 до 700 пациентов, нуждающихся в проведении той или иной терапии либо в продленном мониторинге. Новые мониторы максимально быстро обрабатывают информацию с датчика на ребенке, и врач видит его состояние без задержек. Это очень важно, потому что достаточно большая группа маленьких пациентов, проходящих через наше отделение, поступают из реанимации новорожденных, где дети получают респираторную поддержку, и таким образом реализуется преемственность в выхаживании детей», — говорит заместитель заведующего клиникой ФГБУ «Уральский НИИ ОММ» по педиатрии Сергей Ольков.

Оборудование уже введено в эксплуатацию. Кроме систем скрининга, благотворители передали врачам больницы инфузорные шприцевые насосы и облучатели для нормализации уровня билирубина у новорожденных.

«Специалисты Уральского института охраны материнства и младенчества ведут большую работу по неотложной помощи и по спасению новорожденных детей. Сейчас, при поддержке Фонда, эта работа будет еще более технологичной», — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что в марте учредители Фонда святой Екатерины передали в Институт новый аппарат гипотермии, который помогает новорожденным после асфиксии выйти из тяжелого состояния без осложнений.