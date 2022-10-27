27 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Высокотехнологичное медоборудование, позволяющее контролировать состояние новорожденных, закупил Фонд святой Екатерины для специализированной клиники

С сегодняшнего дня врачи Уральского НИИ охраны материнства и младенчества начнут делать скрининг врожденных пороков сердца, состояния крови и других показателей уже на первые сутки жизни ребенка. Более трех миллионов рублей на закупку высококачественного оборудования для медицинского учреждения выделил Фонд святой Екатерины.  

медицина, медицинское оборудование(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Неонатальные мультипараметровые мониторы созданы на основе высокочувствительной технологии — пульсопометрии Massimo Set, а вся информация о состоянии новорожденного мгновенно передается на монитор. И если предшественник нового аппарата показывал только давление ребенка, то сейчас одновременно выводится информация о скрининге сердца маленького пациента, о насыщении крови кислородом, частоте дыхания, давлении и температуре. При изменениях показаний аппарат подает сигнал для медицинского персонала.

Новое высокоэффективное медицинское оборудование будет работать в круглосуточном режиме. 

медицина, клиника, врачи(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Через отделение патологии новорожденных и недоношенных детей за год проходит от 650 до 700 пациентов, нуждающихся в проведении той или иной терапии либо в продленном мониторинге. Новые мониторы максимально быстро обрабатывают информацию с датчика на ребенке, и врач видит его состояние без задержек. Это очень важно, потому что достаточно большая группа маленьких пациентов, проходящих через наше отделение, поступают из реанимации новорожденных, где дети получают респираторную поддержку, и таким образом реализуется преемственность в выхаживании детей», — говорит заместитель заведующего клиникой ФГБУ «Уральский НИИ ОММ» по педиатрии Сергей Ольков.

медицина, клиника, врачи(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Оборудование уже введено в эксплуатацию. Кроме систем скрининга, благотворители передали врачам больницы инфузорные шприцевые насосы и облучатели для нормализации уровня билирубина у новорожденных. 

«Специалисты Уральского института охраны материнства и младенчества ведут большую работу по неотложной помощи и по спасению новорожденных детей. Сейчас, при поддержке Фонда, эта работа будет еще более технологичной», — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

медицинское оборудование(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, что в марте учредители Фонда святой Екатерины передали в Институт новый аппарат гипотермии, который помогает новорожденным после асфиксии выйти из тяжелого состояния без осложнений.

Теги: скрининг, фонд святой екатерины, новорожденные, медицинское оборудование



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