Госдума продлила до 2026 года "заморозку" выплат вкладов времен СССР

Госдума в очередной раз продлила "заморозку" выплат по вкладам времен СССР – сразу во втором и третьем чтениях. Если раньше "заморозку" продлевали каждый год, то на этот раз ее пролонгировали до 2026 года сразу.

В 1995 году государство взяло на себя обязательства по выплате компенсаций по вкладам, имевшимся у граждан СССР в Сбербанке на 1991 год. Но уже в 2003 году от выплат было решено отказаться – "в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля".

В сопроводительных материалах к закону говорится, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации на их погашение в 2023 году необходимо 62,7 трлн рублей, в 2024 году — 65,6 трлн рублей, в 2025 году — 68,2 трлн рублей.