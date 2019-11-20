Депутаты вновь продлили приостановку выплат по советским вкладам

Депутаты Госдумы приняли в втором чтении проект закона о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России до 20 июня 1991 года.

"Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд руб., размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2022 годов", - говорится в обосновании к законопроекту, сообщает ТАСС.

Ранее депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму проект закона о возврате полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.

Это предложено сделать с 2020 года. Речь идет о компенсациях сбережений, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

В настоящее время восстановление сбережений россиян должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора, которая установлена в сумме 464 советских рубля.