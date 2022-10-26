На Среднем Урале усилили поиск специалистов для оборонных предприятий

В Свердловской области усилена работа по поиску специалистов для оборонных предприятий. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Так, 8 ноября во Дворце молодежи в Екатеринбурге служба занятости проведет ярмарку вакансий для предприятий ОПК. Кроме этого, центры занятости Среднего Урала перешли на "холодные" обзвоны и SMS-оповещение. Это позволяет информировать о вакансиях максимальное число соискателей.

Больше всего вакансий на сегодняшний день заявлено в промышленности, строительной отрасли, сельском хозяйстве и торговле.

"Сейчас особое внимание мы также уделяем потребностям предприятий ОПК Свердловской области. В основном требуются токари, операторы станков ЧПУ, машинисты крана, инженеры-конструкторы, фрезеровщики, инженеры-технологи", - рассказал директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.

По его словам, позвонив человеку с такой квалификацией, ему предлагается конкретная работа на конкретном предприятии.

"Сразу же по телефону можем обсудить все детали трудоустройства, это значительно ускоряет процесс. С начала месяца через центры занятости на оборонные предприятия региона было устроено уже 106 человек", - добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области и Екатеринбурге решили отказаться от корпоративов и дорогих артистов на Новый год для экономии средств. Деньги планируют направить на помощь семьям мобилизованных.