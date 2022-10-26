26 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/mahonin59

В Кремле пообещали ликвидировать проблему с экипировкой мобилизованных

В Кремле заявили, что меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных принимаются, уже есть положительные результаты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что проблема будет ликвидирована, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Владимир Путин впервые провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ. Президент потребовал, чтобы снаряжение, специальные средства, другое оборудование для СВО должны быть не просто в наличии, должны быть современными, удобными, эффективными.

В Госдуме сообщали, что дополнительные 100 млрд рублей зарезервировано в федеральном бюджете на закупку снаряжения для мобилизованных. При этом не уточнялось, будут ли депутаты обращаться в Минобороны с вопросами о том, почему обмундирование и зимняя экипировка не были приобретены заранее.

Теги: песков, экипировка, мобилизованные



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