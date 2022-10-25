"Нормативы нормативами, но их нужно менять": Путин велел властям перестать держаться за одну из главных чиновничьих скреп

Владимир Путин сегодня впервые провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ. С докладами выступили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Сам президент тоже дал свою оценку тому, как обеспечивается армия и как работает оборонно-промышленный комплекс.

Путин много говорил о том, что "нужно более эффективно администрировать все направления деятельности", "прошу всех настроиться на содержательную работу в новом формате" и т.д.

"В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях. Нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать их таких образом, конечно, без всякого нарушения закона, разумеется", - заявил президент.

Оказалось, что толком не начавший работать совет уже опаздывает со сроками: к 25 октября совет должен был сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности. "Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что в ближайшее время поступят", - заявил Путин.

"И производители должны непосредственно на месте получать обратную связь с тем, что они делают и какой эффект это оказывает на реальную жизнь в той или иной сфере. Нужно знать мнение тех, для кого работают наши заводы и конструкторские бюро", - отметил президент.

Вот еще некоторые тезисы президента.

- Необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка положения дел.

- Снаряжение, специальные средства, другое оборудование для СВО должны быть не просто в наличии, должны быть современными, удобными, эффективными.

- Необходимо определить уровень поддержки для регионов, которые особо в ней нуждаются в современных условиях.

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тыс. руб. Предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием. Все средства доведены до Минобороны. Совместно с этим ведомством мониторинг выплат осуществляет Минфин.

Также готовится запуск формы обратной связи на портале госуслуг, через которую мобилизованные граждане могут обратиться с вопросами. Будет создан сервис для информирования граждан о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей.

Сергей Собянин сообщил, что в большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности ведется планово, но в Белгородской области нужны дополнительные меры реагирования.