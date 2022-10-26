Затулину и Симоньян запретили въезд в Армению

26 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суровикин укрепляет тактическую слаженность

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России В бывшем СССР
Фото: t.me/piloramatrue / telegram-канал Тиграна Кеосаяна

Затулину и Симоньян запретили въезд в Армению

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей и главе комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину запретили въезд в Армению.

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже.  Красаучик жи есть, что тут еще скажешь", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В феврале в интервью Накануне.RU Затулин критически высказывался о премьер-министре Армении Николе Пашиняне и его команде.

"Армения — это страна, потерпевшая очевидное военное и дипломатическое поражение в ходе недавней вспышки конфликта с Азербайджаном. В немалой степени из-за фанфаронства и некомпетентности пришедшей благодаря улице к власти группировки Николы Пашиняна. Наряду с мнением большинства в оппозиции и критиков, которые, конечно, возлагают основную вину на Пашиняна, есть и те, кто пытаются переложить эту вину (пашиняновцы прежде всего) на предыдущие власти: на Саргсяна, на Кочаряна и так далее, это в рамках внутриполитической борьбы, а с внешней точки зрения, как грибы после дождя, растут претензии к России, причем, если проследить, кто именно стоит за этими претензиями, это в большинстве своем все те же политологи, блогеры, которые являются электоратом Пашиняна. То есть Россию модно обвинять в том, что она "кинула" Армению, не поддержала и чуть ли не спланировала все то, что произошло, для того, чтобы "проучить Армению". И впервые эти настроения получают отклик у населения Армении. Симпатии к России как таковой резко упали там", - заявил тогда Затулин.

Теги: константин затулин, маргарита симоньян, армения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети