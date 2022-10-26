Затулину и Симоньян запретили въезд в Армению

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей и главе комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину запретили въезд в Армению.

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже. Красаучик жи есть, что тут еще скажешь", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В феврале в интервью Накануне.RU Затулин критически высказывался о премьер-министре Армении Николе Пашиняне и его команде.

"Армения — это страна, потерпевшая очевидное военное и дипломатическое поражение в ходе недавней вспышки конфликта с Азербайджаном. В немалой степени из-за фанфаронства и некомпетентности пришедшей благодаря улице к власти группировки Николы Пашиняна. Наряду с мнением большинства в оппозиции и критиков, которые, конечно, возлагают основную вину на Пашиняна, есть и те, кто пытаются переложить эту вину (пашиняновцы прежде всего) на предыдущие власти: на Саргсяна, на Кочаряна и так далее, это в рамках внутриполитической борьбы, а с внешней точки зрения, как грибы после дождя, растут претензии к России, причем, если проследить, кто именно стоит за этими претензиями, это в большинстве своем все те же политологи, блогеры, которые являются электоратом Пашиняна. То есть Россию модно обвинять в том, что она "кинула" Армению, не поддержала и чуть ли не спланировала все то, что произошло, для того, чтобы "проучить Армению". И впервые эти настроения получают отклик у населения Армении. Симпатии к России как таковой резко упали там", - заявил тогда Затулин.