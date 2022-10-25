В Югре завершили расследование изнасилования, совершенного семь лет назад

В Нефтеюганске следователи завершили расследование изнасилования, совершенного в 2015 году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, подозреваемым по делу является 33-летний местный житель.

По версии следствия, 24 июля 2015 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов Пятого микрорайона Нефтеюганска совместно с 25-летним на тот момент малознакомым жителем города, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 30-летней (на момент совершения преступления) местной жительницы. Соучастник преступления оперативно был задержан и в 2016 году осужден к шести годам лишения свободы, а обвиняемый, желая избежать наказания, скрылся и длительное время проживал в разных регионах России.

Проведенные по факту изнасилования следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе дополнительные ориентировки с описанием примет обвиняемого, современные средства связи, предоставляющие возможность оперативной передачи информации, позволили установить место нахождения злоумышленника, в сентябре текущего года он задержан и заключен под стражу.

Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал вину, следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.