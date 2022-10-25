25 Октября 2022
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Общество Москва
Фото:intoclassics.net

В Москве открыли памятник Галине Вишневской

В Москве появился памятник оперной певице Галине Вишневской. Его установили на Остоженке рядом с Центром оперного пения. Автор монумента – народный художник РФ Александр Рукавишников.

Фигуру певицы в белых одеяниях поместили на узорный постамент рядом со входом в Центр оперного пения, основанного артисткой. Открыли памятник дочери певицы Елена и Ольга Ростропович, пишет РИА Новости. В церемонии приняли участие генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, ректор Московской консерватории Александр Соколов, гендиректор Большого театра Владимир Урин и другие.

Вишневская умерла 11 декабря 2012 г., пережив своего мужа, виолончелиста Мстислава Ростроповича, на пять с половиной лет. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.

Теги: Галина Вишневская, центр пения, памятник



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