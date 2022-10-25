На Украине заговорили о сложностях с наступлением на Херсон

Несколько заметных фигур на Украине высказались в том духе, что боевикам не удастся легко захватить Херсон, что обозначено главной целью Киева. После эйфории в результате захвата территорий на востоке Харьковской области и севере ДНР они отмечают, что сейчас Россия не только серьезно готовится к наступлению ВСУ, но и может пойти на нечто большее.

Член комитета Рады по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин видит маркеры того, что готовится ударная группировка в Белоруссии. Это учитывает военное командование Киева, так как есть угроза второй попытки освобождения Киева. Также Рахманин отмечает, что у России большой запас оружия и техники.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк не исключает, что за эвакуацией жителей из Херсона Россия что-то готовит.

Известный украинский пропагандист Юрий Бутусов указывает на опасность растягивания ВСУ, угрозу коммуникациям и наступления на разных направлениях. А херсонская группировка существенно усилена, так как другие направление усилены резервами.

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов накануне заявил, что оборона Херсона усиливается и шансов захватить город у боевиков нет.

"Быстрые "перемоги" в серой зоне закончились. Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется. Укронацисты начинают догадываться, что здесь что-то не так и Херсон им скорее не видать", - заявил он.