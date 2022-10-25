27 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: mignews.com.ua

СМИ: в Екатеринбурге 14-летний подросток собирался устроить школьный теракт

СМИ сообщили о задержании в Екатеринбурге подростка, который якобы собирался устроить теракт в учебном заведении.
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Как пишет Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 14-летний задержанный учится в одном из лицеев в Орджоникидзевском районе уральской столицы. По данным издания, он уже давно увлекался военной тематикой и изучал тему терактов, а в сентябре этого года решил сам устроить подобное в школе. Об этом юноша якобы рассказал одноклассникам в одном из мессенджеров, после чего был задержан.

"Дома у подростка был найден пневматический пистолет, который ранее ему отдал друг на хранение. Помимо этого, следователями были изъяты средства связи и топор. Пока злоумышленник помещен в психиатрический стационар. По нашим данным, его воспитывала только мама. Семья на учете в ПДН не состоит", - утверждает издание.

В УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU сообщили, что у них нет информации о задержании данного подростка. В Следственном комитете РФ по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, недавно в Чайковском (Пермский край) неизвестный молодой человек, вооруженный ножом, пытался проникнуть в здание школы №4. Охранник оперативно нажал на тревожную кнопку и нарушителя задержали.

Теги: подросток, школа, задержание, Екатеринбург



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