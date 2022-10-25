В Херсонской области будут выгонять на Украину за отказ принимать рубли

В Херсонской области рассказали о том, как будут поступать с теми, кто не захочет принимать к оплате рубли.

"За отказ принимать рубли в Херсонской области и саботаж решений администрации последует наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины", - цитирует РИА Новости сообщение властей региона.

Напомним, 30 сентября 2022 г. в Большом кремлевском дворце в Москве подписан договор о вступлении в РФ четырех новых регионов, бывших ранее территорией Украины. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Ранее в этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в состав РФ. Со стороны новых регионов договоры подписали глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий, Херсонской ВГА – Владимир Сальдо, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.