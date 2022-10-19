В Первоуральске "капитан полиции" похитил 1,3 млн рублей

Жительница Первоуральска стала жертвой мошенника. Аферист выдал себя за силовика.

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Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, на днях в дежурную часть обратилась женщина и рассказала, что у нее похитили 1,3 млн рублей. Как пояснила потерпевшая, ей на телефон позвонил неизвестный, представившийся капитаном полиции. Он заявил, что на ее имя якобы хотят оформить кредит через доверенность.

Та ответила неизвестному, что никакие доверенности на кредиты никому не давала. Тогда "капитан" предложил проехать в офис одного из ближайших банков для перевода ее накоплений на "безопасный счет". Он сообщил, что это "окажет содействие следствию" и "пресечет противоправные действия неизвестных".

55-летняя женщина пришла в одно из отделений банков Первоуральска, сняла все свои накопления и перевела их на счет, который указал лжесиловик. Сразу после этого звонки прекратились. Вечером, поняв, что ее обманули и вывод денег невозможен, она обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас сыщики пытаются установить личность и местонахождение злоумышленника. В МВД отмечают, что среди мошенников встречаются отличные психологи, которые знают, как расположить к себе и заставить человека отдать свои сбережения. Нередко аферисты представляются сотрудниками известных компаний, а также государственных и силовых структур.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле начали судить одного такого лжесиловика, обманувшего шесть человек.