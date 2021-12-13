13 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
Акция у Вечного огня 23 февраля (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге полицейского задержали при закладке наркотика

В Екатеринбурге с наркотиками задержан полицейский. Ему уже предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 34-летнему старшему оперуполномоченному отдела полиции №3 вменяются "Незаконный сбыт наркотических средств лицом с использованием служебного положения" и "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, силовик незаконно разместил наркотик - так называемую "закладку" - у одного из домов по улице Сыромолотова в уральской столице. Как удалось выяснить, сделал он это для того, чтобы впоследствии задержать с поличным участника незаконного оборота наркотиков. Однако в итоге полицейский попался сам.

Сейчас проводится расследование. Силовик отправлен под стражу.

А вот как прокомментировал данную ситуацию руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых.

"Оперуполномоченный, о котором идет речь, был задержан сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Должностное лицо отстранено от исполнения служебных обязанностей, собранные по данному факту материалы региональный Главк МВД направил в Следственный комитет для рассмотрения и принятия процессуального решения", - рассказал полковник Горелых.

Он заверил, что если сведения о причастности старшего лейтенанта к преступлению подтвердятся, то его уволят по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности.

"В настоящее время проводится служебная проверка, по итогам которой непосредственным руководителям подозреваемого будет также дана принципиальная оценка за допущенное ЧП и за просчеты в профилактической работе с личным составом", - заключил Валерий Горелых.

Теги: полиция, наркотик, закладка, Екатеринбург



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