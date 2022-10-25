25 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: 112.ua

На Украине объявлен в розыск экс-глава НБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко, которого подозревают в крупных растратах "Укргазбанка". Также разыскиваются бывший зампред "Укргазбанка" Денис Чернышов и глава департамента по работе с вип-клиентами Елена Хмеленко.
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Шевченко возглавлял Нацбанк Украины в 2020-202 гг., и только в начале октября был смещен с поста его главы. Все имущество Шевченко арестовано.

В СМИ фигурируют разные версии. По одной, это удар из офиса Зеленского. По другой - это удар со стороны независимого от офиса НАБУ, которое курируется США. Будто бы в офисе, наоборот, узнали, что НАБУ готовит против него дело и рекомендовали срочно уехать за границу, откуда он подал заявление о своей отставке.

НАБУ - созданный США "независимый" орган, который позволяет держать "на крючке" всех чиновников, устраняя всех неугодных по обвинению в коррупции. Накануне НАБУ объявило подозрение главе Счетной палаты Валерию Пацкану, сообщил Центр противодействия коррупции.

Адвокат с Украины Татьяна Монтян обращает внимание, что военнобязанному Шевченко удалось покинуть Украину в условиях военного положения. При этом Зеленский выдвинул Шевченко на пост главы Нацбанка уже после того, как в отношении него завели дело, что произошло еще в феврале 2019 года.

"Возможно, ответ на этот вопрос кроется в том, что Шевченко, как и еще один подследственный банкир из "Укргазбанка" Еврений Мецгер, являются близкими друзьями Леночки Кравец из "95-го квартала" и женушки Зелебобуса? Самое смешное, что НАБУ и САП полностью контролируют американцы, — а свинтил он в Лондон. Неужели бриты пообещали Зелебобусу прикрыть его от американских сатрапов, и если да, то за какие услуги?" - написала она.

Напомним, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева ранее тоже уехала в Лондон.

Теги: Украина, НБУ, розыск



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