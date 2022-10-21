На Украине обыски у замов топ-чиновников

Агенты национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у замов высокопоставленных чиновников в рамках дела по хищению гуманитарной помощи, сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко.

По его данным, обыски прошли у заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, заместителя министра экономики Александра Грибана и советницы заместителя главы офиса президента Елены Симоненко. Он полагает, что готовиться должен и сам замглавы офиса Кирилл Тимошенко.

"Готовьтесь к кутузке, гниды!" - пригрозил Шевченко.

При этом самих министров пока не трогают.

Издание "Страна" пишет, что воровство гуманитарной помощи имеет огромные масштабы. Но причиной обысков является не само воровство, а требования Запада поставить процесс под контроль, так как летом вскрылись факты продажи даже оружия. Причем НАБУ действует настолько самостоятельно, что обысков не ожидали даже в офисе Зеленского.

НАБУ - созданный США "независимый" орган, который позволяет держать "на крючке" всех чиновников.