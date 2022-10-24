Риши Сунак стал новым премьер-министром Британии

Экс-министр финансов Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Об этом сообщил комитет правящей Консервативной партии.

Сунак остался единственным кандидатом на пост после того, как его конкурент, лидер Палаты общин Пенни Мордонт не набрала достаточной поддержки депутатов для участия в выборах. Как сообщает РИА Новости, она выразила поддержку Сунаку.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс.

При этом Джонсон смог получить 102 депутатов-консерваторов, в связи с чем формально имел возможность выставить свою кандидатуру на пост премьера.